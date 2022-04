Afit ZEGHDOUD

L'entreprise CT2A, située dans l'Ain, spécialisée dans la création, la réalisation, l'installation et la maintenance de réseaux conducteurs de fluides. Intervention de qualité et réponse technique adaptée pour optimiser les besoins de notre clientèle. Notre compétence dans le traitement des matières premières nous permet d'intervenir auprès d'industries diverses et de la chaudronnerie inox.



Domaines d'intervention :

Agroalimentaire

Environnement

Industrie



Etude et conception

Maintenance

Accompagnement client