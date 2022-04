Afje AQUITAINE

Bonjour à tous et à toutes;



Vous êtes juriste d'entreprise exerçant dans l'un des départements de la région Aquitaine ?



Rejoignez-vite la Délégation Aquitaine-Bordeaux de l'association des juristes d'entreprise!



L'AFJE, principale association professionnelle de juristes d'entreprise en France, a été fondée en 1969 pour doter la profession d'une structure permettant le rapprochement de ses membres et la promotion de leur activité.



Elle représente aujourd'hui 3 300 adhérents, 560 directeurs juridiques et 1 200 entreprises.



Le rapprochement des professions d'avocat et de juriste d'entreprise nécessite de définir le positionnement du juriste d'entreprise par rapport aux autres professionnels du droit.



Afin de promouvoir la mission du juriste d'entreprise et son statut et permettre le partage des expériences, la délégation de Bordeaux:



- rassemble les juristes d'entreprise au niveau régional pour constituer un point de rencontre en vue du développement d'une véritable confraternité professionnelle;

-organise des colloques et réunions thématiques pour créer un carrefour d'échanges sur les grands sujets d'actualité dans les domaines du droit de l'entreprise animés par divers professionnels du droit ( avocats, huissiers, juristes spécialisés, professeurs...)

-organise des rencontres entre les juristes des délégations d'Aquitaine, de Bordeaux et de Pau...



Toute l'année, la délégation de Bordeaux regroupe les juristes d'entreprise autour d'une série d'évènements: conférences-débats, des tables rondes, des visites culturelles, apéritifs dinatoires et repas ...



Nous invitons nos adhérents par mail à participer à chacun des évènements que nous organisons.



Juristes d'Aquitaine, soyez nombreux à rejoindre notre page Viadéo pour partager vos expériences en toute convivialité!



A très bientôt!



L'Equipe de l'AFJE



