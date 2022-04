Afkir HICHAM

Mes compétences :



Electronique Numérique / Analogique

Contrôle-commande

Automatique



LOGICIELS :

Quartus / ModelSim / QuestaSim

KiCad / uVision / microC / DevC++ / STM32CubeMX

MATLAB / Simulink / Multisim / Proteus ISIS / CANoe

Visual Paradigm



OUTILS :

FPGA / STM32 / Arduino / Microcontroleur / Renesas



LANGAGES :

VHDL / C / C++ / Python / Labview / Ladder



PROTOCOLES DE COMMUNICATIONS :

I2C / SPI / UART / CAN / RS232