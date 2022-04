Afm AMITIÉ FRANCO-MALGACHE

Amitié Franco Malgache / Finamanana Malagasy Frantsay est une Organisation Non Gouvernementale / Association de Solidarité Internationale, présente en France et Madagascar. Elle met en relation les ami(e)s des deux pays, avec divers moyens sur internet. Elle est aussi ONG avec des actions humanitaires et éducatives à destination des enfants de Madagascar, l'un des 3 pays les plus pauvres du monde.



AFM recrute, de façon bénévole, en France et à Madagascar, des personnes désirant s'impliquer dans l'humanitaire "nouvelle génération".



Ceci conviendrait à personne motivée, désirant une première expérience, dans divers postes.



Toute demande doit se faire auprès de Denys (France) si vous résidez en France.

Toute demande doit se faire auprès de Mathias (Madagascar) si vous résidez à Madagascar.