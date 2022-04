Afms L'ETRAT

L’ A.F.M.S. est l'Association pour la Formation aux Métiers du Sport de Saint-Etienne et de sa région. Nous sommes un organisme de formation présidé par M. Jean BOULAIS, et dirigé par M. Alain GEORGES entouré d’une équipe pédagogique composée de Mlle PAGANI (coordinatrice pédagogique), M. CHIRON (assistant), M. TERRASSE (formateur référent), Mlle Pauline LA VILLA (chargée de communication) ainsi que de nombreux formateurs.



Pendant 10 ans, nous avons formé au BEES (brevet d’état d’éducateur sportif) 1er degré football en apprentissage, en partenariat avec le SAF 42 (service associé de formation de la DDJS appelé maintenant DDCS).



Suite à l’habilitation octroyée par la Direction Régionale Jeunesse et Sport, l’ A.F.M.S. propose maintenant des formations BP JEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport), diplômes de niveau IV en collaboration avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.



Trois mentions sont proposées :

- BP JEPS Activités Physiques pour Tous

- BP JEPS Sports Collectifs

- BP JEPS Activités Gymniques Forme et Force mention c (cours collectifs)



