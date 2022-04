Afo ACTION-FORMATION

Organise des formations dans le domaine de l'aide aux personnes, petite enfance, vieillissement, handicap, activités d'éveil et de loisirs, médiation, communication, analyses de pratiques. Accompagnement VAE pour les formations du sanitaire social animation et médiation.

Organisme agréé par le ministère du travail pour le Titre professionnel Assistant(e) de Vie aux Familles



Mes compétences :

Accompagnement à l'emploi

Formation continue

Elaboration d'actions de formation

Validations de compétences au métier

Formation professionnelle

Accompagnement individuel et collectif

Élaboration de projet professionnelle

Accompagnement VAE

VAE

Accompagnement

Formation

Médiation sociale