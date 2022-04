Afonso LELO TALA

J'ai travaille 11 ans comme Night Barge Captain sur Alligator de la Pride Intrenational, jusqu'au 23/mars /2011. Apres quoi je me suis trouve un autre emploi sur West Vencedor de la Seadrill, ou je travaille comme Watch Stander. Est-il que le contrat ne vas pas dure assez , voila , on est presqu'a la fin. C'est jusqu'au moi d'avril .

Je parle , Anglais

Francais

Et Portuguais.

Suis Angolais , resident au Congo Democratique pour des raisons purement personnelles.

+243 813390789. +243 899304973



+244 918010400. +244 924930944



Je suis pret a negocier avec n'importe quelle compagnie qui m'offre du boulot .



Mes compétences :

Qualifie pour les travaux de la Marine