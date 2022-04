Aformac MIDI-PYRÉNÉES

Centre de formation présent en Midi-Pyrénées : Toulouse - Montauban - Moissac - Cahors - Albi - Castres - Rodez

Domaines de compétence:



• Savoirs de base

- Alphabétisation

- Français langue étrangère

- Perfectionnement langues étrangères

- Compétences clés : Bureautique, langues, mathématiques

- AFORMAC est habilité par le FAFSEA pour la formation des salariés agricoles aux savoirs de base



• Sanitaire et social

- Autonomie : formation des assistant(e)s de vie à l'accompagnement des personnes âgées dépendantes

- Professionnalisation : bientraitance, entretien du lieu de vie et du linge...

- Communication, prévention de l'isolement, faire face aux comportements agressifs...

- Sécurité et prévention : gestes et postures, PRAP...

- Management, formation des équipes administratives : tutorat, dossiers d'agréments simple et qualité...

- AFORMAC habilité par AGEFOS dans le cadre du catalogue SAP 2016



• Propreté

- Modules de perfectionnement pour les salariés des entreprises de nettoyage de Midi-Pyrénées

- Produits et matériel de nettoyage, règles de sécurité

- Entretien des bureaux et sanitaires, entretien des vitres

- Utilisation de la monobrosse sur sols textiles, sols carrelés, marbre, sols thermoplastiques...

- Utilisation de l'autolaveuse autoportée

- Nettoyage des grandes surfaces et parties communes



• Commercial

- Vendeur en magasin

- Employé Libre-service



- Assistant de vie aux familles

- CAP petite enfance



• Actions de formation Compétences & Emploi

- Orientation, Validation de projet professionnel

- Mobilisation vers l'emploi

- Atelier de recherche d’emploi

- Bilan de compétences

- Accompagnement individualisé en faveur du retour à l’emploi

- Préparation à l'emploi ou à un secteur d'activité



• Entreprenariat

- Evaluation Préalable à la Création d'Entreprise

- Accompagnement à la création/reprise d'entreprise



Tout public : salariés - demandeurs d'emploi - particuliers...



