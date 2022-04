L’AFPI, avec le CFAI, a succédé aux ACM existant depuis 1949 et s’est imposé comme organisme formation de référence pour les entreprises notamment celles de la métallurgie.



L’AFPI acm formation et le CFAI mutualisent leurs moyens pour dispenser une offre de formation complète tant en formation initiale que continue adaptée aux évolutions des métiers de l’entreprise.



Nous recherchons actuellement différents profils :



- 1 Formateur (-trice) H/F en électricité/électrotechnique en CDI à Dunkerque

- 1 Formateur en Maintenance industrielle sur Boulogne sur mer (CDD ou Freelance)

- 1 Formateur en Maintenance industrielle sur Lille

- 1 Formateur en Anglais H/F à Boulogne sur mer

- 1 Psychologue du travail /H/F à Boulogne sur mer ou Valenciennes

- 1 Formateur en Prévention Santé Environnement H/F

- 1 formateur en organisation industrielle H/F





Retrouvez toutes nos offres sur le site : http://www.afpi-acmformation.com/recrutement/





L’AFPI acm formation est présente sur toute la région Nord-Pas de Calais avec 7 centres de formations :



Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, Lille Métropole, Hénin-Beaumont, Valenciennes, Cambrai, Maubeuge

Le siège social de l’AFPI est situé à Marcq-en-Baroeul.



Nos engagements



- Professionnaliser

- Développer vos compétences

- Créer de la valeur par la formation en lien avec la stratégie de l’entreprise

- Mettre en relation les stagiaires, notamment les jeunes en alternance, et les entreprises

- Conseiller les entreprises et les stagiaires sur les contenus de formation à mettre en place



Si vous êtes formateur, n'hésitez pas à prendre contact avec nous!



