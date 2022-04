Africa Dev Solutions ADS

Africa Developement Solutions (ADS) est un fournisseur indépendant de solutions pour le système d’information des entreprises.



ADS accompagne ses clients dans la durée et sur leurs projets sensibles pour lesquels la solidité du partenariat est un facteur clé du succès.



Notre société intervient sur des programmes et projets relatifs à :

- La conception et de gestion d’infrastructures,

- La réalisation et la maintenance d’applications logicielles,

- La sécurité des Systèmes d’Information

- L’accompagnement dans le pilotage et la gestion de projets et du changement.



Les acteurs d’ADS ont en commun la foi dans le développement du continent africain et ont le souhait de contribuer au travers de leurs compétences.



Mes compétences :

Gestion de projet

Licensing

Intégration