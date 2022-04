Africa Development Services (ADS), est une structure de prestation de services diverses, doté d'un personnel hautement qualifié, d'un service de proximité privilégié, et d'un souci majeur de temps, de qualité et de rendement.



La société ADS a pour objet, au Cameroun et à l'étranger, les prestations de services d’intégration système et maintenance informatique; de comptabilité et conseil fiscal; étude markéting et commerciale; et diverses formations professionnelles.