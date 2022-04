African Gold a pour mission d'amener les entrepreneurs Africains à considérer la création et la reprise d'entreprise pendant ou à la sortie de leur formation comme une véritable option de vie professionnelle.

Nous vous offrons un accès privilégié à un réseau de qualité et aux nombreuses opportunités Business au travers de nos cocktails, soirée de gala ou mises en relation one-to-one organisés par nos soins.



L’adhésion au Club African Gold est sélectif et son financement repose sur l’apport de ses membres.

Les sociétés sélectionnées répondent à la double exigence d’un potentiel de valorisation important lié à une capacité de création de richesse et d’un horizon de liquidité à moyen terme.

Un concours primant 10 entrepreneurs est annuellement organisé permettant à ceux ci le financement partiel ou total de la création ou du développement de leurs entreprises.



Notre vision est la valorisation de la compétence professionnelle et entrepreneuriale



