Www.africum-vitae.org

Africum Vitae mène des activités en Afrique depuis 1998. Elle a été créée par des citoyens du monde francophone, africains et européens pour prendre en charge les actions d’intégration socio-économiques et culturelles de migrants.



Elle agit dans deux domaines : le socio-économique et le culturel.

Concernant les activités socio-économiques, l’association accompagne des porteurs de projets de création d’activités d’une part, ou d’associations, de projets de solidarité internationale d’autre part.



L’accompagnement concerne aussi bien des projets à créer en France dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) ou sur le continent africain.



L’accompagnement porte sur la constitution du dossier ou du projet, le plan de financement, l’orientation vers des financeurs ou bailleurs.



Afin de renforcer les activités d’accompagnement, des ateliers de formation sont ponctuellement organisés et de l’information est mise à disposition des publics au sein du centre de ressources de l’association.



Au niveau du continent africain, des actions sont réalisées depuis 2001 à Dakar, au Sénégal, dans le champ de l’appui à la création d’activités avec des partenaires locaux.