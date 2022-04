Afrikeurodeal ENEXPORT

On se définit comme une société prestataire de services et intermédiaire entre nos clients et notre réseau de fournisseurs, dans le commerce et le conseil.

Notre activité a pour but de faciliter l’achat à nos clients ou le transport de produits, cela pour tous les secteurs d’activité .

Aussi pour accompagner les professionnels, nous avons développés des solutions dans certains domaines : Publicité web et Presse écrite , Marketing , Création et développement Web , Assistance achat à l’international , Telecom ,Cosmétique ,Transport vers l'Afrique.





Mes compétences :

Achats internationaux

Cosmétique

Sourcing international

Publicité

Transport international

Transport vers l'Afrique