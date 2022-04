AFRINEO, la Fabrique de l’Urbain



AFRINEO Asset Management, « Osez Investir dans la Pierre ! »



AFRINEO Asset Management est une filiale du groupe AFRINEO, dédiée à la valorisation et à la gestion d’actifs immobiliers des particuliers et des entreprises.



Nos services constituent une part de réponse ancrée dans la création de valeur, l’innovation des solutions immobilières et l’adaptation des réponses en matière de conseil, de gestion sociale et technique, de développement immobilier et d’optimisation des stratégies patrimoniales.



La société met en avant la sécurisation du process d’investissement de ses clients, la proposition de solutions adaptées et la satisfaction clientèle.



Notre structure est tournée vers la professionnalisation des métiers de l’immobilier. En partenariat avec les Banques, AFRINEO Asset Mangement vous facilite l’accès au crédit immobilier. Nous vous accompagnons dans toutes vos démarches administratives



L’objectif à atteindre pour la majorité des pays africains est de trouver des leviers pour favoriser l’investissement immobilier, de garantir sa pérennité et d’assurer sa rentabilité après réalisation. AFRINEO Asset Management se positionne en leader dans l’intelligence économique en matière d’accompagnement et de gestion de vos projets immobiliers.