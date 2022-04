Bonjour,

nous sommes une ONG dénommée Au Cœur du Togo et d'Afrique (ACT-AFRIQUE) regroupant des médecins, des assistants médicaux, des infirmier(es) , des techniciens de laboratoires et d’hygiènes ainsi que des volontaires et nous évoluons dans le domaine de santé, eau et assainissement et nous avons comme objectif :

 Promouvoir la santé des populations surtout celle des enfants.

 Promouvoir l’éducation de la jeune fille.

 Appuyer les Unités de Soins Primaires

 Promouvoir l’hydraulique villageoise

 Œuvrer pour l’approvisionnement en eau potable des populations rurales

 Œuvrer pour le traitement et la filtration des eaux

Voici notre Email : actafrique@yahoo.fr