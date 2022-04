Afrique COED

L'ASSOCIATION CRIS DES ORPHELINS ET DES ENFANTS DEMUNIS( COED AFRIQUE)

siège à Tours( France) et en Afrique. Contact. E-mail: coedafrique@yahoo.fr





OBJECTIFS:-

Prendre en charge ses orphelins démunis et déshérités à se prendre en charge en France, en AFRIQUE et dans le monde entier.( Contribuer à l’amélioration de l’état de santé de ses orphelins, des enfants déshérités, et leur apporter une assistance ).

Favoriser l’accès à l’éducation aux enfants orphelins et démunis: scolarisation des enfants.

- Améliorer la qualité du système éducatif. Construire et rénover des écoles, des bibliothèques, la santé.

- Développer l’initiation des enfants à des activités pratiques qui leur préparent à leur future vie d’adulte (reboisement, artisanat, élevage).

- Ouvrir l’éducation aux enfants non scolarisés, enfants de rues, enfants orphelins, enfants au travail.

-Diversifier les campagnes de sensibilisation sur les VIH/SIDA et les autres maladies endémiques.

-Sensibiliser les communautés et les enfants sur la prévention des maladies.

- Apporter l’aide humanitaire aux orphelins des communautés locales.

- Assurer l’autonomie financière pour le développement de nos activités dans la mobilisation des ressources diversifiées (parrainage,dons,financements institutions, partenariats,legs).



D’informer et de former ses membres et le public en particulier les orphelins sur la politique de développement dans les pays concernés.

De promouvoir le développement dans le pays

D’aider les orphelins et déshérités à se prendre en charge grâce à des formations tant scolaire que professionnel De contribuer à l’amélioration de l’état de santé de ses orphelins, des enfants déshérités, les veuves et les pauvres en milieu rural

D’œuvrer pour l’intégration des orphelins et des enfants démunis au développement du pays

De lutter pour la protection de l’environnement et la conservation de la nature,

D’œuvrer à la formation et à l’installation des jeunes sans emploi,

D’apporter une assistance aux orphelins et aux coopératives.

L’association COED AFRIQUE fonde son engagement sous une esprit de motivation ,et de détermination et d'engagement.













Mes compétences :

Ressources humaines

Secourisme

Organisations humanitaires