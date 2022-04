Afriquetransit TCHENI

AFRIQUE TRANSIT est le fruit d’une coopération fructueuse de professionnels compétents et aguerris aux métiers du transit, dévoués avec efficacité et rigueur au service de la clientèle.



Spécialisée dans toutes les opérations de transit tant à l’export qu’à l’import, AFRIQUE TRANSIT opère sur les segments aériens, maritimes, ferroviaires et terrestres, ainsi que le dégroupage et la mise en entrepôt des marchandises, l’avitaillement et le shipping.



Notre structure est basée sur un concept novateur répondant à un souci majeur d’optimisation de nos services



