Afrishore IT c’est la rencontre de professionnels dans les domaines informatique et centre d’appels qui partagent la vision unique d’une société innovante avec pour principale objectif la satisfaction de ses clients.

Chez Afrishore IT, nous vous prouverons que l’on peut faire du low-cost en conservant un niveau optimal de qualité.

L’objectif principal d’Afrishore IT est de vous démontrer le formidable potentiel de Dakar au Sénégal. Dakar est un véritable vivier dans lequel une nouvelle génération d’ingénieurs partage avec nous le rêve de construire la “subsaharian IT valley” en Afrique de l’ouest.



Afrishore IT dispose aujourd’hui de deux représentations :

- à Paris pour sa partie Direction, commercial et suivi des projets.

- à Dakar, où ce situe nos bureaux pour la gestion et toutes nos équipes réalisant nos prestations.



Mes compétences :

Développement logiciel

Gestion de projet

TMA

Centre d'appels

Offshoring

Outsourcing