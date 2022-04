Afrose ANEVAR

Madame, Monsieur

Vos client ont des projets de développement, ils sont à la recherche de profils de gestionnaire back/ middle office. Les compétences que j’ai acquises depuis plus de 20 ans dans des postes activités marché dans un environnement international me conduisent naturellement à vous proposer mes services.

Je souhaite aujourd’hui poursuivre mon activité dans le back / middle office, participer à de nouvelles expériences et m’ouvrir à de nouveaux horizons.

Mes différentes fonctions m’ont donné l’occasion de gérer des situations variées : restructurer la méthode de travail de mon pôle, assurer seule la responsabilité d’un pôle pendant une période, participé dans des workshop, mise en place du trade processing, tester les panels du systèmes et apporter des améliorations.

J’aime communiquer et convaincre, apporter des solutions rapidement et construire des modes de collaborations durablement efficaces. Ayant travaillé pour de multiples institutions étrangères, cela me permet d’être fluide en anglais.

Je serai ravi de vous apporter toutes les informations complémentaires, répondre à vos questions et discuter ensemble plus précisément des missions qui pourraient mettre confiées.

Dans l’attente d’une prochaine rencontre, je vous prie, Madame, Monsieur, de croire en mes salutations les meilleurs.





Mes compétences :

OPERATIONS SUR TITRES

AGENT TRASFERT

REGLEMENT LIVRAISON

TRAITEMENT DES OPÉRATIONS