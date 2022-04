Afroukh KAMEL

AFROUKH MOHAMED ABDELALI

BP 07017 EL ALIA NOUR

BISKRA – 07000-

Tel : 0778209973

Marié, 03 enfants

Diplômé en (Technicien en méca-sols)

Sortie de l’Ecole en 1977.

1978. Entré à la caisse nationale des assurances sociales de la wilaya de Batna, j’ai occupé le poste de rédacteur juridique, période vraiment enrichissante de formation. Nombreux contacts avec différents sociétés ou Administration.

12/1980. Ai quitté de mon plein gré cette Administration pour participer à une formation de technicien en laboratoire de méca-sols sous la coupe du laboratoire national de l’habitat et de la construction,12/1982 j'ai été désigné en qualité de technicien en laboratoire, les responsabilités y étaient plus importantes chargé particulièrement du domaine de la mécanique des sols, mes différentes interventions sur site m’ont amené à faire de fréquents séjours à travers presque toutes les wilayates de l’Algérie.

12/1983. Ai quitté aussi cette institution pour rejoindre par la suite l’entreprise nationale d’engineering E.D.I.L. de 01.01.2004 au 30.07.2008, j’ai occupé le poste de chef de service laboratoire de méca-sols, j’ai partagé ma mission dans cette institution entre Boumerdes et la wilaya de Batna.

12.03.1990, j’ai réintégré de nouveau la caisse nationale des assurances sociale à l’Agence de Biskra, j’ai occupé plusieurs postes de responsabilités le dernier celui de chef de centre jusqu’à mon départ en retraite sans conditions d’Age le 30.05.2012.





Mes compétences :

Gestion administrative