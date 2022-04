Aft TRANSPORT LOGISTIQUE

L’AFT, développeur de la formation professionnelle transport et logistique en France

Depuis 1957, l’AFT est l’organisme français de développement de la formation professionnelle transport et logistique.



Parmi nos missions :

- Apporter un appui pédagogique, un soutien technique et en partie financier à plus de 200 lycées professionnels, 25 IUT et une dizaine d’Universités qui forment à des diplômes Transport-Logistique,

- Cofinancer certaines formations initiales de conducteur de marchandises ou voyageurs ainsi que les centres de formations d’Apprentis et les écoles supérieures Transport Logistique

- Orienter et informer les élèves et leur famille, les enseignants, les demandeurs d’emploi, les salariés et les entreprises.



Présente dans les 21 régions économiques de la France métropolitaine, l’AFT exerce ses missions de service public au travers de ses Délégués régionaux auprès de la profession et des institutions, qui exercent par ailleurs la fonction de Conseiller à l’emploi et en formation (CREF) des entreprises de la région.



Depuis le 1er janvier 2015, les activités de formation gérées par l'AFT ont été transférées à AFTRAL (ex AFT-IFTIM Formation Continue) :



