After L'AFT EN RÉSEAU

Au 1er janvier 2015, AFT-IFTIM est devenu AFTRAL, Apprendre et se Former en Transport et Logistique. Présent sur tout le territoire et sur 6 sites en Normandie : Rouen, Le Havre, Caen, Vire mais aussi Evreux, Alençon, l'AFTRAL forme des salariés, demandeurs d'emploi, apprentis et alternants du CAP au BAC+6 et sur toutes les formations continues obligatoires du secteur (FIMO/FCO/CACES..).



L'AFTer (l'Aftral en Réseau) a pour vocation de fédérer les anciens élèves, stagiaires, apprentis de -Normandie, de partager des expériences, d'échanger de manière conviviale, autour de thématiques communes.



Cette page vous permettra également de consulter des actualités régionales relatives au transport et à la logistique et de vous tenir informés des éventuelles manifestations de ce secteur d'activité



