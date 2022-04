Aftral IDF RECRUTE

L'inter-région Ile de de France recrute des formateurs transport et logistique.



Après de nombreuses années d'expérience sur le terrain vous souhaitez redécouvrir votre métier sous un nouvel angle et former les professionnels de demain, n'hésitez pas à nous contacter et nous faire parvenir vos candidature.



Valorisez votre expérience pour qu'elle vous ouvre de nouveaux horizons professionnels.



Vous pouvez adresser vos candidatures à l'adresse suivante : idfrecrut@aftral.com