Agada Garba Binta étudiante en master option marketing logistique;je suis diplômée d'une licence en marketing et j'ai eu à TRAVAILLER dans des diverses secteur d'activités. maintenant Responsable commerciale à PROXYMEO CRM SARL.motivée et ambitieuse.

E.mail:agadabinta@gmail.com

Cel:94 74 66 33/99 99 02 55/93 72 75 55/92 12 93 72.



Mes compétences :

Action commercial

Commercial

Management

Négociation

Plan d'action

Plan d'action commercial

Technique

Technique de vente

Technique de vente et de négociation

Vente