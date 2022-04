Agaesse SAMUEL

Mon parcours d'ingénieur en apprentissage m'a permis d'acquérir très vite des compétences dans le secteur maritime, me permettant ainsi de maitriser l'ensemble de la chaine : Etude, achat, installation et mise en service. Très rapidement, on m'a confié des sujets importants à traiter en toute autonomie.



J'ai commencé ma carrière en réalisant des tableaux principaux (6MW Max.) permettant d'alimenter des navires à propulsion électrique. Grace au système de gestion d'énergie (PMS), il était possible de faire fonctionner en parrallèle de 2 à 5 groupes électrogènes. J'ai suivi chacun des projets de A à Z : Achat, étude, essai en atelier, essai à bord.



J'ai ensuite poursuivi mon aventure au chantier Piriou Vietnam, où j'ai créé un service d'installation électrique. Pour cela, j'ai sélectionné, formé et encadré une équipe de 30 techniciens. Cette opération a remporté un franc succès, nous avons pu livrer 4 navires Thoniers de 90m et l'équipe est aujourd'hui autonome.



Dans cet élan, j'ai ensuite créé un service d'étude électrique au sein de Piriou Vietnam. Dans ce cadre, j'ai recruté, formé et encadré une équipe de 6 personnes. Nous avons réalisé plus de 10 architectures différentes et livrés plus de 30 navires. Avec les outils mis en place, et les compétences acquises, l'équipe est devenue presque autonome. L'heure est venue pour moi de relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Gestion de projet

Chargé d'affaires

Construction navale

Electrotechnique

Chargé d'études

Electricité