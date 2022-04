Nom: ---------- AGAG

Fonction : INGNIEUR EN V R D

Expérience professionnelles : PLUS DE 25 ANS



Formation

DIPLOME PAR L’I N F O R B A EN 1982



Langues :

FRANÇAIS : LU, ECRIT ET PARLE (COURAMMENT)

ARABE : LU, ECRIT ET PARLE (COURAMMENT)



Connaissances enrichissantes:

Bonne connaissance des logiciels suivant :

WORD, EXEL, AUTO-CAD et TOPO-CAD



BEREG (DNC) de 1982 à 1992

• Centre national des archives de BIR-MOURAD RAIS

• Rénovation de l'assainissement ville de L’ARBAA

• Etude de la ZHUN ville nouvelle de TILGHEMT HASSI RMEL

• Etude de plusieurs Equipements (écoles, lycées, centres de santé…)

• Etude de plusieurs projets d’habitats.

• Etude et aménagement de plusieurs centres de loisirs.

• Aménagement de plusieurs zones d’activités.

• Etude des V R D de plusieurs lotissements



1/2BETECOB (Bureau d’étude wilaya de BOUIRA) de 1992 à 1998

• Etude et réalisation de plusieurs réseaux d’assainissement, d’alimentation

en eau potable, voies de desserte et plans parcellaires

• Implantation et Aménagement hôpital de Brouira

• Etude et réalisation de plusieurs pistes agricole







SOUS-TRAITANCE de 1998 à 2001

• Divers travaux de sous-traitance pour plusieurs bureaux d’études

(BOUCHAMA, SAHRAOUI….)

• Etude et suivie, Assainissement, voirie, A E P du nouveau siège WATANIA

à OULED FAYET ALGER

• Etude de POS, Assainissement, voirie, A E P à MEFTAH et CHEBLI



COSIDER PROMOTION : comme consultant

• Etude de VRD 74 Logements individuelles la FONTAN BOUZAR (ALGER)

• Etude de VRD 436 Logements promotionnel à TIZI OUZOU



SARL ALSTRA filiale de TONIC EMBALLAGE, de 2001 à 2004 :

• Etude des Bâtiments industrielle et à usage administratif, équipements et annexes :

• Etude de plusieurs réseaux anti-incendie, eau potable, assainissement, concernant divers ateliers de fabrications de carton

• Etude et L’implantation de divers Machines Industrielles

• Assainissement, voirie, A E P de la zone Industrielle de BOU-ISMAIL

• D’une superficie de 15 hectares



COSIDER CONSTRUCTION (bureau d’étude) de 2004 à 2006 :

• Etude de VRD 450 Logements HEURAOUA (BOUMERDES) (OPGI)

• Etude de VRD 420 Logements la fontan BOUZARIAH (ALGER)

• Etude de VRD 461 Logements Tamda (TIZI OUZOU)



CNIC, de 2006 à 2007

Occupe la fonction chef de fille et d’ingénieur Chargé des études, en VRD

• Reprise de l’Etude (modification) des VRD Hôtel MELOUK 3 étoiles TAMANFOUST (SONATRACH)

• Etude des VRD 64 logts MOSTAGANEM (OPGI)

• Etude des VRD logts EPLF CORSO

• Reprise de l’Etude (modification) des VRD (SIM BLIDA)



ARTEConsult (Bureau d’étude international): du 01-09-2007 à 2009

• Etude de VRD 1300 Logements promotionnels N’CHIT BOUDOUAOU

• Etude de VRD 108 Logements sociaux participatif A AIN BENIAN (EPLF)

• Etude de VRD 150 logements promotionnels AIN NAADJA

(ALGERO- ESPAGNOLE) (MIXTA-ALGERIE)

• Etude de VRD 400 logements promotionnels OULED FEYET

(ALGERO-LIBANIE) (HEG)

• Etude de VRD 88 logements promotionnels AIN NAADJA

(FRANCO- ALGERIE) (AGI)



ATSP (Bureau d’étude): du 01-03-2009 à 2011

• Etude de VRD 407 Logements promotionnels a chéraga

• Etude de VRD Programme 15 000 logements social (LRHP) pour plusieurs sites

DOUIRA –KRESSIA –BIRTOUTA-BABA ALI -SAOULA

(ALGERO- CHINE) (CCSEC)



SGI -MAGHEB (Bureau d’étude international)

• Etude des VRD d’un complexe touristique EMIRAL sis à staouali (club des pins)

Composé d’un hôtel 5etoiles

04 tours résidentielles en R+24 plus des entre-sols

Espace de Shoping, bureau et villas





DAG (Bureau d’étude):

• Etude de VRD 574 Logements promotionnels a KOLEA TIPAZA

• Etude de VRD 2500 Logements LSP a DRARIA ALGER



ArchiQuest (Bureau d’étude): du 01-02-2012 à ce jour

• Etudes des VRD Programme 7 000 logements sociaux (LRHP)

Entreprise turc ASLAN pour plusieurs sites

• Alger -Constantine -Tipaza Bouira

• Etudes des VRD d’un hôpital 240 lits à chéraga



C.V.DAY. Engineering 07-01-2014 au 07-03-2014

Etudes des VRD de l’usine fabrication fenêtres sis à la wilaya de BOURJ BOUARARIDJ.