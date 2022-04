Agaguena AHCENE

PSM répare toutes les marques de téléphones hors garantie, et les marques Samsung, Nokia, LG, Sony, Blackberry, Zte Huawei Polaroid et Wiko en sous et hors garantie



■Devis et réparation immédiate pour mobiles cassés ou oxydés

■Réparation gratuite de votre mobile sous garantie

(uniquement les marques citées ci-dessus)

■Prêt d'un mobile si immobilisation

■Sauvegarde et transfert de données

mise a jour logiciel

Deverrouillage de 80% des mobiles sur place

Point relais kiala



Mes compétences :

Télécommunications

Informatique

Gestion de projet

3G

Service après vente téléphonie mobile

Réparation toutes marques