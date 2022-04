Agap2 IT est une société de conseil et services informatiques spécialisée en technologies Microsoft. Nous intervenons sur toute la chaine projet : du recueil des besoins à la mise en production des applications en passant par la conception, l’architecture, le développement et la recette.



Notre activité est structurée autour de 3 pôles d’expertise Microsoft :

• .Net Web

• .Net Windows

• Sharepoint



Nous développons des applications Web ASP.NET (Webforms / MVC), Clientes Windows (Winforms / WPF) sur la plateforme .NET (WCF, LINQ, Entity Framework).



Nos clients : Banques ; Assurances ; Services ; Télécom ; Administrations Publiques ; Energie ; Industrie …





L'Esprit Agapien c'est : des collaborateurs passionnés, des échanges réguliers (workshop, formation, table ronde), un suivi poussé avec les managers (1 point projet mensuel), de la convivialité, une énergie studieuse, des soirées d"intégration mensuelles… et par-dessus tout une envie d’innover et de progresser !





agap2 IT recrute !

Rejoignez l’équipe d’agap2 IT et participez à une grande aventure ! Transmettez-nous votre cv à recrutement@agap2-it.fr :



- Consultants .Net, C#, XML, SilverLight, ASP.net, MVC, WPF, Xamarin, unity3D, Azure, WCF, C++

- Chefs de projet (agile, cycle en V)

- Consultants AMOA





Nous contacter :

+33 01 41 31 20 20 /

recrutement@agap2-it.fr

http://www.agap2.com/it/fr/



