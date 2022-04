Agap2 SOPHIA ANTIPOLIS

Chers Maralpins, Varois et Bas-Alpins, bonjour !



Cette année agap2 s'implante à Sophia Antipolis ! Basée au cœur de la technopole l'équipe managériale se compose de :

- Bérenger, Responsable d'agence diplômé de l'EDHEC ;

- Delphine, Ingénieur d'Affaires certifiée l'INPG-PHELMA ;

- Vincent, Ingénieur d'Affaires breveté KEDGE Toulon et DUT GMP ;

- Yves, Ingénieur d'Affaires qualifié à INP-ENSIACET.



Pourquoi cette implantation ? Plusieurs raisons à cela :

- PROXIMITÉ, pour un meilleur suivi des projets, des consultants et des clients.

- EXCELLENCE opérationnelle, nous disposons d'une expertise technique poussée dans l'Industrie depuis 12 ans, avec 3800 agapiens, pourquoi les acteurs locaux n'en bénéficieraient pas ?

- OUVERTURE, afin de proposer de nouveaux défis aux ingénieurs consultants et aux ingénieurs d'affaires grâce aux TPE, PME et grands groupes implantés ici.



Nos plans ?

- RECRUTER des ingénieurs ayant un désir de dépassement, une personnalité orientée sur le partage et l'implication.

20 embauches ouvertes d'ici décembre !

- ACCOMPAGNER les industries et laboratoires locaux dans leurs activités d'ingénierie.

Nos équipes sont constituées d'ingénieurs de tous les domaines (méca, élec, électro, indus et méthodes, amélioration continue, GdP, supply chain, etc.) et expérimentés sur divers secteurs (spatial, aéronautique, pharma, biotech, DM, cosmétique, infrastructures, etc.)

- PARTAGER nos savoir faire et savoir être avec des personnes désireuses d'évoluer en transparence et confiance !



Bref, si vous êtes à la recherche de nouveaux défis professionnels, envoyez votre CV à : celia.stihle@agap2.fr.

Si vous êtes une industrie locale, contactez berenger.ciras@agap2.fr pour organiser une rencontre, nous découvrir et nous permettre de comprendre vos problématiques !



Pour toute informations complémentaires, Célia se fera un plaisir de vous renseigner !



A bientôt chez agap2 !