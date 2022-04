Agata LE BRIS

Agata-sceno.tumblr.com





J'ai développé plusieurs compétences et peux ainsi participer aux projets de spectacles à plusieurs niveaux.

Création - analyse technique et construction - régie plateau et lumière / tournée / accueil



Je préfère travailler en binôme et en équipe.

J'aime l'implantation dans un territoire, suis attachée au rôle de la culture dans la société.





Dessin technique, suivi de chantier, montage, bureau d'études d'atelier de construction de décors



Régie plateau et lumière. Console analogique ou numérique.

Installation basique du système son et régie simple sur console numérique Yamaha DM1000.





Connaissance des normes de sécurité du travail et des bâtiments publics. Je possède le SSIAP 1 (normes et évacuations liées à la protection contre l'incendie des immeubles et ERP), le Secourisme du Travail SST, et l'habilitation électrique BR.





Animatrice d'ateliers de médiation technique "créer, monter, répéter un spectacle".

Découverte du théâtre par les métiers techniques du spectacle. Initiation lumière, machinerie, construction, maquette. de 5 à 77 ans, non francophones, nouveaux arrivants.





Scénographe de spectacle et festival.

(direction artistique, parti pris, porteuse de projet, construction, montage et régie)

/Je préfère travailler en binôme ou en collectif dans ce cas là /



Auteur et oeil esthétique pour le jonglage et manipulation d'objets.





Intéret pour structures mécaniques, cirque, danse, marionnette, création textile, art cinétique.





zone géographique : Paris IdF, Bretagne (Rennes et Lannion).

2016 : Je cherche à revenir "à l'ouest" de la France.



Mes compétences :

Scénographie

Dessin

Opéra

Théâtre