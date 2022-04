Agatha MORAWIEC

Issue d'un double cursus Marketing et Design et après trois ans passés sur des postes marketing portés vers l'international, mon expertise se concentre sur le Développement Produit. J'ai ainsi pu développer une véritable sensibilité produit et une bonne connaissance de l'univers du parfum et de la beauté.



Mes compétences :

Marketing

Lancement de produits

Développement produit

Stratégie digitale

Marketing produit