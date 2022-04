Agathe ANDRON

Diplômée du baccalauréat économique et social, je suis actuellement en première année de BTS communication sur Paris depuis la rentrée 2015. Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de découvrir le monde du travail et de gagner en maturité me permettant ainsi d'affirmer ma future orientation professionnelle dans le secteur de la communication.



Je suis actuellement à la recherche d'un stage.

Celui-ci s'effectue sur une période de 7 semaines, du 7 novembre au 17 décembre, et du 3 janvier au 6 janvier. Par ailleurs, je suis également intéressée et disponible dès maintenant pour un contrat de professionnalisation.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Adobe Illustrator