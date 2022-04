Agathe BESSE

Ouverte aux arts dans toute leur diversité, attachée aux valeurs de l'éducation populaire et convaincue de la place de la culture comme facteur d'épanouissement et de sociabilisation, mon profil correspond à un poste de chargée de projets culturels.



Les expériences que j'ai pu réaliser au sein de structures artistiques, culturelles et socio-culturelles m'ont formé à des postes en relation avec les publics, nécessitant des aptitudes solides en médiation, coordination et logistique.



J’aspire aujourd’hui à contribuer au développement de projets et d’actions culturelles au sein de structures du spectacle vivant, promouvant l'éducation populaire..





Mes compétences :

Arts plastiques