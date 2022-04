Agathe BESSIERE

En recherche active, disponible le 1er Février 2016 (mobilité : international)



Suite à mon expérience d'acheteuse projet, dans le cadre de mes missions, je suis à la recherche d'un poste d'acheteuse orienté technique (acheteuse industrielle ou projet) en France ou à l'étranger. Je recherche tout particulièrement des opportunités de poste dans le nord de l’Europe ou sur le territoire Nord Américain mais je suis ouverte à toute proposition.



En alternance durant 3 ans au poste de chargée d'affaires j'ai pu démontrer ma motivation, mon sens de l'autonomie, mon goût pour les challenges et ma capacité d'adaptation. Je continue aujourd'hui, en tant qu'ingénieur d'affaire, à prouver mon implications et mon niveau de compétence en poursuivant le projet de supervision d'usine que j'ai initié il y a un an.





Références sur demande