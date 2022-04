Agathe BOCQUET

Apprentie Ingénieur Textile à l'ENSAIT en formation chez Thuasne.



Découverte du monde de l'entreprise, du secteur textile et du domaine médical à travers différentes missions liées à plusieurs services de l'entreprise.



*Développement des connaissances textiles

*Maîtrise de l'outil informatique

*Sens de l'organisation, adaptabilité, autonome et responsable

*Anglais et Allemand