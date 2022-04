Agathe BOULARD

Diplomée en droit immobilier, j'ai exercé pendant plus de dix années les fonctions de conseillere juriste en renseignant les particuliers sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux du logement. Cette expérience m'a permis d'avoir une vision globale de l'ensemble des questions ayant trait à l'immobilier et de la façon de les appréhender. Je dispose également d'une expérience dans le management, l'animation et le développement d'une structure associative.

Passionnée par le droit immobilier, dynamique, dotée d'un excellent sens relationnel, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière. Je vous invite à consulter mon profil.



- Elargir mon réseau professionnel,

- Rechercher des opportunités de poursuites de carrières.( recherche active)



Mes compétences :

Construction

Copropriété

Droit

Droit de la construction

Droit immobilier

Droit privé

dynamique

fiscalité

Gestion locative

Immobilier

Relationnel

Sens relationnel

Urbanisme