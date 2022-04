Agathe BRAULT-SCAILLET

Ma carrière a débuté chez Mazars au sein de la cellule dédiée aux procédures collectives ; mes principales missions : accompagner les sociétés en difficultés en partenariat avec les principaux acteurs judiciaires et participer aux négociations dans les recherches d’éventuels repreneurs. Puis j'ai rejoint la société Aubart et Associés pour créer le département juridique et judiciaire et y assumer outre les missions juridiques d’un portefeuille de PME (40/50), les expertises judiciaires d’évaluations de préjudices financiers. Depuis 2011, j'assume au sein de la société de gestion de fonds d'investissement, LBO France Gestion, acteur majeur de son secteur, les fonctions de responsable droit des affaires&fonds d'investissement.



Je suis titulaire d’une double Maîtrise Carrières Judiciaires et Droit des Affaires complétée par un 3ème cycle d’audit de l’entreprise.





Mes compétences :

Aisance relationnelle

dynamique

Ecoute

Empathie

Pragmatique

Sens de l'écoute

Sens de l’écoute