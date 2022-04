Agathe BRIAND

Actuellement étudiante en 3 e année à l’école bleue, je suis à la recherche d'un stage entre août et

décembre 2018.

L’école où j’étudie actuellement propose une triple formation de design, de communication visuelle et aussi d’architecture. Je souhaiterais donc faire mon stage dans cette optique afin de consolider mes bases, mais aussi et surtout d’avoir la chance de travailler avec des professionnels passionnés et passionnants.

Même si mon école me permet d’apprendre trois disciples sans distinction, je suis surtout passion-

née par le design et la communication visuelle et faire mon stage avec des professionnels de ce domaine

serait une grande opportunité pour moi, dans le but de me préparer à la rigueur professionnelle, à un

processus créatif différent et au contact des clients. Les projets étudiés à l’école bleue nous poussent

évidemment dans ce sens, que ce soit pour des projets d’hôtels luxueux, de maison pour des particuliers

ou des projets de design globaux. Cependant, j’ai conscience qu'étudier à l’école, et mener un projet concret d'A à Z, sont deux choses bien différentes qu’il me tarde de confronter.

Mes différentes expériences professionnelles, notamment dans l’animation en situation de handicap,

m’ont permis de gagner beaucoup en patience et en écoute des autres. Grâce à ces expériences, j’ai pu

aussi me rendre compte de l’importance du travail d’équipe, indispensable pour la réussite d’un séjour

ainsi que dans la vie professionnelle.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

CINEMA 4D

Adobe Indesign

Autocad

Adobe Illustrator