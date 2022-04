Agathe BROYLES

Diplômée du Brevet d'Education Populaire Jeunesse et Sport en Novembre 2012, je souhaite intégrer une structure d'accueil pour personnes âgées dépendantes ou non, afin de développer mon savoir faire ainsi que mes connaissances multiculturelles qui sont transférables sur le poste visé. En effet, dans un cadre extra professionnel, j'occupe diverses activités artistiques, telles que la peinture, le chant et l'écriture de textes en tant qu'auteur interprète.

Néanmoins, mon diplôme me permet en tant qu'animatrice sociale de travailler avec tout public, ex : familles en difficulté, adolescents, etc...





Mes compétences :

Coordination de projets

Conduite de projet

Microsoft Word 2010

Adobe Photoshop