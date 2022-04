Agathe-Carmen CRANTELLE

Après 9 saisons passées dans le centre de Mouries, la vieille marmite s'est déplacé à la sortie du village. Ce changement n'a pas remis en question notre façon de travailler. Bien au contraire, ce nouveau lieu nous permet de mieux vous accueillir tout en préservant notre exigence de qualité et d'authenticité.



Nous nous attachons à sélectionner des produits frais, pour la plupart de production locale, labellisés et de pleine saison.



Nous vous proposons une cuisine à l'image de la Provence, terre de brassage et carrefour très fertile. Une cuisine de terroir où se mêlent et s'entremêlent les épices et les saveurs croisées lors de voyages.



Une cuisine simple et raffinée qui met en avant le produit : fruits et légumes de Pays, si possible BIO, viande de taureau AOC de Camargue, agneau de Provence, fromages de chèvre des Alpilles, huile d'olive et miel du Village