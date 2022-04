Bonjour,



Je suis actuellement en recherche d'emploi dans le secteur de la bijouterie. Intéressé par toute offre supérieure à 30h/semaine, je suis disponible dès à présent et dans un secteur de 30 km.

Ma précédente expérience étant Histoire d'Or où j'y ai été formée dans le domaine de la joaillerie et de l'horlogerie.



N'hésitez-pas à consulter mon CV et à me contacter au 06 98 27 80 89 ou par mail à agcarrier@laposte.net.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Progiciel Horizon