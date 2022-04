Agathe CHAHIDI

Située à Hoerdt depuis 5 ans, Pass'Color Tours est une agence de voyage expert, pour particuliers et entreprises, toutes destinations.

Nous disposons d'une entité spécialisée dans l'organisation de voyages d'affaires, d’événements internes / externes, d'offres CE et groupes.



Nos prestations «Entreprises & Groupes»



Agence de voyage d'affaires :

gestion des déplacements (avion, train, voiture de location)

services complémentaires (hébergement, restauration, location d'espace, visa, abonnement compagnie aérienne, etc...)

optimisation des budgets voyages



Organisation sur mesure de vos événements internes / externes

séminaire / comité de direction / formation

Team Building / Kick Off / Incentives

manifestations clients / fournisseurs



Offres CE et groupes

organisation de sorties, voyage avec prestations « sur mesure » et/ou originales

toutes destinations et durée

avantage tarifaire à partir de 10 personnes



Nous vous proposons des offres sur mesure adaptées aux envies et au budget de tous. Afin de vous offrir une qualité de service optimale, notre attachée commerciale dédiée aux entreprises et au groupes, met à votre disposition son savoir-faire, sa réactivité, ses conseils mais surtout des tarifs préférentiels pour vos événements et voyages.



N'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet.....



Mes compétences :

Gestion de projet

Team building

Voyages d'affaires

Tourisme

Organisation d'évènements

Développement commercial

Communication