Agathe CHEVALIER

Depuis Janvier 2015 : ConneXion Manager Digital - Havas Media



Depuis Juillet 2009 : Responsable de pôle digital - Havas Digital



Juillet 2006 à Aout 2008 : Evolution au sein du département digital - Havas Digital



Décembre 2005 à Juin 2006 : consultante et chargée d'études chez Scanblog



Sept-Nov 2005 : Divers contrats vacataires pour Opinion Way



Juillet 2005 : CDD assistante chargée d’études qualitatives chez OPINION WAY







Mes compétences :

Digital

Études marketing

Marketing

Média

Mobile

Internet