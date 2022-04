De formation Avocat et ayant exercé en tant que collaboratrice au sein d'un cabinet international, je suis aujourd'hui Consultante en recrutement spécialisée sur les cabinets d'Avocats pour des profils de:

- Collaborateurs

- Associés

- PSL et Knowledge Manager.



J'interviens pour tout type de structures, tant internationales que françaises, cabinets d'affaires ou de niche et dans toutes les spécialités du droit.



N'hésitez pas à me contacter au 06.98.89.76.04 ou au 01.40.67.02.79 : agathe.clamagirand@robertwalters.com