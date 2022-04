Agathe CONNÈS

Diplômée en décembre 2016 d'un master 2 réalisé en alternance avec l'école de commerce Montpellier Business School et l'entreprise Décathlon, je m'intéresse à présent à des secteurs différents de la grande distribution comme celui de la mode et des cosmétiques. En effet, j'ai occupé pendant 3 ans le poste de responsable de rayon dans le cadre de mon apprentissage; poste dans lequel j'ai pu acquérir de solides bases dans le commerce (pilotage de l'activité économique, vente, service client, mise en place d'opérations commerciales, organisation d'évènements ponctuels) mais aussi organisationnelles (réalisation des plannings d'une équipe de 5 personnes, réalisation de rétro-plannings lors de déménagements) et en management (réalisation des entretiens individuels mensuels et annuels, recrutement).



De novembre 2016 à mai 2017, une contrainte personnelle m'a forcé à arrêter mon activité provisoirement. A présent, cette contrainte est réglée et je souhaite rapidement retrouver un poste dans lequel je saurai m'épanouir et apporter une nouvelle compétence, une nouvelle personnalité à la marque ou à l'entreprise qui me correspondra et surtout à qui je correspondrai !



Chers recruteurs, de nature travailleuse et étant pleine d'ambition, venez me chercher ou c'est moi qui vous trouverai !



Mes compétences :

Communiquer améliorer

Négociation commerciale

Autonome et réactive. Apprentissage rapide

Propositions commerciales

Organisée et sérieuse

Conseiller clientèle

Conseiller commercial

Anticipation des besoins et écoute du client