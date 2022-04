Agathe CREUSEVEAU

Actuellement en 1ère année de BTSA en Gestion et Protection de la Nature au sein de l'Institut Supérieur de l'Environnement, mon objectif est de m’investir de façon professionnelle et personnelle dans la défense de la biodiversité mais aussi de contribuer à la conservation et à la protection de l’environnement qui sont des points mis en arrière-plan au sein de la société.

Je suis dynamique, volontaire et interessée. Ma formation me permet d’acquérir un sens critique nécessaire pour etre en capacité de m'adapter aux différents secteurs et différents milieu.

privé ou public afin .

Je suis ouverte à toute proposition de stage. Je suis disponible à partir d'avril 2017 sur une période de 3 mois minimum à 4 mois.



Mail : agathe.c33@gmail.com

Tél : 06.15.22.82.35



Mes compétences :

Gestion de projet

Droit

Chimie organique

Géologie

Economie

Ecologie

Biologie animale

Biologie végétale

Maitrise du pack office