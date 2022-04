Agathe DALISSON

Connaissances :

• Technique de management

• Technique de gestion de projet

• Connaissance du secteur des médias, du journalisme, du cinéma et de la liberté d’expression et réseau professionnel dans de nombreux pays

• Bonne connaissance personnelle de la Russie, de l’Argentine, de l’Angleterre, du Brésil, de la Hollande et de l’Afghanistan

• Bonne connaissance du secteur du développement et des agences intergouvernementales

• Bonne connaissance du web et des réseaux sociaux

• Techniques de prise de vue et de prise de son

• Technique de montage vidéo

• Technique de réalisation de film documentaire

• Appréciation visuelle d’image

• Dispositifs de financement des organisations intergouvernementales et des agences de développement gouvernementales

• Anglais bilingue

• Russe professionnel

• Portugais



Domaines de compétences :

• Etude et sélection de projets audiovisuels

• Conception, mise en oeuvre et gestion de projets audiovisuels et d’évènements culturels

• Détermination des conditions de réalisation de projets et des moyens techniques et financiers

• Levée de fonds

• Budgets et contrats

• Planification et suivi de projets

• Mise en place de partenariats

• Recrutement d’équipes

• Gestion d’équipes de 2 à 45 personnes

• Négociation de contrats

• Gestion économique et financière

• Supervision/coordination de plusieurs projets/équipes/sites

• Supervision de production média et évènementielle

• Production exécutive média et évènementielle

• Promotion de projet

• Construction d’un réseau professionnel



Expérience professionnelle:

10 ans d’expérience dans le secteur du développement des médias et de la défense de la liberté d’expression en tant que manager, chef de projet et coordinateur international.

Supervision de production de nombreux programmes d’information et magazines radio, TV, web, mobile et presse écrite.

Production d’évènements publics, formations, conférences de presse, expositions et concerts

Production et réalisation de courts métrages (documentaire et promotionnels)

Expérience de travail dans plus de 15 pays, en particulier en Asie et au Moyen Orient



Mes compétences :

Créativité

Médiation

Négociation

Montage vidéo

Scripting

Cadrage

Gestion de projets

Réalisation

Management

Gestion de production