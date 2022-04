Agathe DEHAZE

Après une expérience de 25 ans dans le secteur privé, je conseille dorénavant les grands groupes et entreprises de taille intermédiaire dans leurs démarches de communication interne et externe.

J'ai développé une expertise particulière dans le domaine de l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire et les produits pharmaceutiques.





Mes compétences :

Coaching professionnel

Stratégie de communication

Conduite du changement

Lobbying

Coaching de dirigeants