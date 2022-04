Agathe DHÉNIN

Experte de la communication online et offline ainsi que des relations presse (presse écrite, web, TV, radio) , j’ai fondé l'agence Les Presses Détachées. L'agence conseille, accompagne et réalise les différents outils et supports utiles aux entreprises désireuses de mettre en place une véritable stratégie de communication complète.



L'expertise acquise durant mes différentes expériences me permet aujourd'hui d'intégrer l'équipe du Groupe Baho avec pour objectif la mise en place complète du service communication et web marketing.



Mes compétences :

presse

communication

relations publiques

marketing